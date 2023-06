Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha rilasciato una battuta in vista della finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul tra Manchester City e Inter. Da una parte Carboni, Correa e Lautaro Martinez, dall'altra ci saranno invece Perrone e Julian Alvarez. "Sono neutrale che vinca il migliore - le sue parole -. Entrambe le squadre meritano questa vittoria per il loro cammino, ci godremo questa partita".