Continua la crescita su scala internazionale dell'Inter, non solo dentro al campo ma anche fuori. Il brand Inter ha raccolto un importante risultato ai 'Weibo Sport Award 2023', gala dedicato all'industria sportiva nel mondo digitale organizzato da Weibo, il noto social network cinese in cui il club nerazzurro spopola più di tutti gli altri club calcistici europei raggiungendo il primato di popolarità. Non a caso, è la prima squadra di calcio in classifica nella categoria 'Weibo Most Popular Sport Club', oltre ad essere già la squadra di Seire A più seguita sulla piattaforma in questione con i suoi oltre 5 milioni di follower.