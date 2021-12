Altobelli: “Troppi impegni, Coppa Italia penalizzata. Ai miei tempi era diverso”

Spillo parla della seconda competizione domestica: "Bisogna trovare delle date diverse"

“Bisogna trovare delle date diverse e non ha senso che le prime otto dell’ultimo campionato entrino agli ottavi di finale. La cosa ideale sarebbero scontri diretti da agosto, magari sul campo della squadra più debole: penso a partite come Catania-Inter o Messina-Juve a eliminazione diretta. Con la formula attuale, invece, le big entrano agli ottavi: quante possibilità hanno le piccole?”.

“Indubbiamente quelli in finale, contro Napoli e Torino. Erano partite che sentivo molto: per me erano importantissime, mi impegnavo in tutte le competizioni”.