Altobelli: “Napoli fin qui perfetto. Con l’Inter gara aperta, entrambe vorranno vincere”

L'ex nerazzurro loda il lavoro di Spalletti a Napoli

Dopo il derby, il prossimo impegno da affrontare in Serie A per Simone Inzaghi sarà la sfida casalinga contro il Napoli, primo della classe. A parlarne è l'ex interista SpilloAltobelli che, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha incensato il percorso fatto finora dalla squadra di Spalletti, "fino a qui sono stati perfetti e possono vincere il campionato. La squadra è stata costruita, direi bene, soprattutto non cedendo i migliori calciatori della rosa. E poi Spalletti, che sarà anche un rompiscatole, è un grande allenatore che centra sempre l'obiettivo. Con l'Inter sarà una partita aperta, entrambe vorranno vincere. I nerazzurri vorranno evitare di perdere terreno in classifica. Osimhen? Grandissimo calciatore, lo sta dimostrando dopo i problemi dell'annata precedente. Segna e fa segnare aiutando i compagni".