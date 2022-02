Altobelli: “Napoli-Inter, che show. Se vincono i partenopei le cose cambiano”

L'ex attaccante nerazzurro: "Si sfideranno miglior attacco e miglior difesa, mi aspetto una bellissima lotta"

Dalle colonne del Roma, Alessandro Altobelli dice la sua sulla partitissima di sabato tra Napoli e Inter al Maradona: "Questa è una partita chiave per quanto riguarda la vittoria del campionato. L’Inter ha un punto di vantaggio sul Napoli, ma ha da recuperare la gara con il Bologna. Tutto lascia pensare che la squadra di Simone Inzaghi non avrà problemi a battere gli emiliani. Certo che se il Napoli dovesse battere l’Inter allora cambierebbero un po’ le carte in tavola: con il ritorno di André Anguissa, di Kalidou Koulibaly e il recupero a pieno di Victor Osimhen, gli azzurri hanno più possibilità di vincere le partite. Si sfideranno la migliore difesa del campionato e il miglior attacco, mi aspetto davvero una bellissima lotta. Lo spettacolo sarà assicurato".