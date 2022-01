Altobelli: “Marotta merita il Colle. Scamacca e Lautaro futuro dell’Inter”

Gosens, Caicedo e l'attaccante del Sassuolo nel mirino per giugno. L'ex nerazzurro applaude il lavoro dei dirigenti interisti

Inter attiva e non poco sul mercato: Gosens, Caicedo e un occhio su Scamacca che - secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport - ha rifiutato il Borussia Dortumund in attesa dei campioni d'Italia. Scelta che Alessandro Altobelli capisce come spiega alla Rosea: "Il Borussia è un'ottima squadra, ma in Germania vince sempre il Bayern. L'Inter invece è la favorita per lo scudetto e si sta muovendo molto bene anche a livello di strategie".