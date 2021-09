Altobelli: “Inzaghi sta facendo divertire i tifosi. Spero ripeta percorso di Conte”

"Qualcuno non credeva che l'Inter potesse essere competitiva in questo campionato, ma si deve ricredere"

L'Inter di Inzaghi è andata a segno con nove giocatori differenti nelle prime 4 giornate di Serie A, un netto cambio rispetto a Conte con cui i marcatori nelle prime quattro sfide erano stati 4. "Sono semplicemente due allenatori diversi che allenano una squadra molto diversamente", commenta Alessandro Altobelli, ospite in studio a '90esimo minuto' su Rai 2. "Conte dopo le prime 4 giornate ha cominciato a vincere e poi ha vinto il campionato. Spero che anche Inzaghi, anche se quest'anno è più difficile, riesca a fare lo stesso percorso che ha fatto Conte. Quest'inizio è stato bellissimo, l'Inter è la squadra che segna di più con 15 gol, quasi una media di 4 gol a partita, ne prende pochi. Noi dobbiamo guardare quello che fa Inzaghi in questo campionato e finora sta veramente facendo divertire i tifosi dell'Inter. Qualcuno - chiosa Altobelli - che magari non credeva che la squadra nerazzurra potesse essere competitiva in questo campionato si deve ricredere".