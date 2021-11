Altobelli: “Inter-Napoli sfida Scudetto? Vorrei, ma non lo è”

"Se i nerazzurri perdono sono tagliati fuori", ha aggiunto l'ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex nerazzurro Alessandro Altobelli ha presentato così il big match di San Siro, in programma domani alle 18, tra Inter e Napoli: "Come tifoso dell’Inter mi piace anche il Napoli, vorrei che fosse una partita Scudetto per l’Inter ma non lo è. Ha uno svantaggio già di 7 punti con il Napoli, se perde è praticamente tagliato fuori. Per l’Inter è una gara da dentro o fuori, non può permettersi un passo falso. Questo non è un Napoli facile da incontrare, non ha ancora perso in campionato e ha la miglior difesa. Mentre l’Inter ha un grosso problema con le squadre di alta classifica, non ha mai vinto uno scontro diretto. Il Napoli è una grandissima, per fare risultato deve fare la partita che quest’anno non ha ancora mai fatto".