Altobelli: “Inter, Inzaghi per me una conferma. Dimarco giocatore prezioso”

Spillo ai microfoni di Calciomercatoweb: "I nerazzurri possono rivincere il campionato oltre a fare bene in Champions"

Alessandro Altobelli, raggiunto dai microfoni di Calciomercatoweb, ha elogiato Simone Inzaghi per il suo lavoro alla guida dell'Inter: "Quando è arrivato Inzaghi tutti pensavano ad un ridimensionamento dell’Inter, visto il lavoro che aveva fatto Antonio Conte negli ultimi due anni e la vittoria dello scudetto. Però ho subito pensato che Inzaghi fosse un profilo adatto per questa Inter, dal modulo alla rosa dei giocatori che ha a disposizione. Per me non è una sorpresa ma una conferma ".

Nerazzurri ancora favoriti per lo Scudetto? "L'Inter ha perso sì due giocatori fondamentali come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, però la dirigenza li ha sostituiti nel migliore dei modi. Marotta e tutti gli altri stanno facendo delle ottime cose, in un momento che rimane comunque delicato per la società. L’Inter ha conservato l’ossatura tra difesa e centrocampo, Inzaghi ha sempre tre grandi difensori davanti a Samir Handanovic e due campioni insostituibili come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella a centrocampo. Dei nuovi vorrei fare una menzione particolare per Federico Dimarco: lo abbiamo visto tutti, è un giocatore da Inter. E’ calciatore molto prezioso anche tatticamente perché può giocare sia in fascia che nei tre dietro. Edin Dzeko non sta facendo rimpiangere Lukaku e anche Hakan Calhanoglu negli ultimi tempi sta diventando un elemento molto importante per Inzaghi. Sulle fasce anche i vari Darmian, Dumfries e Perisic stanno dando le giuste garanzie. Magari non hai uno con le qualità di Hakimi, ma degli elementi comunque affidabili affidabili sul quale puntare. Non mi meraviglierei però se Marotta a gennaio completasse la squadra con qualche altro rinforzo. L’Inter può competere su tutti i fronti e rivincere il campionato, oltre a fare un bel percorso in Champions League".