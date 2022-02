Altobelli e il derby: “Inter bene per 70′, poi i cambi. Inzaghi ha sbagliato”

L'analisi di Spillo a Rai Sport durante '90° Minuto': "Dopo i cambi la squadra non ha più superato la metà campo"

Il ko nerazzurro nel derby è ancora tema di discussione negli studi televisivi. Intervenuto in collegamento con Rai Sport durante '90° Minuto', Alessandro Altobelli inquadra brevemente la prestazione dell'Inter contro il Milan: "L'Inter ha giocato bene per 70 minuti ma dopo i cambi la squadra non ha più superato la metà campo - dice Spillo -. Inzaghi ha sbagliato".