Altobelli: “Dzeko, che sorpresa. Tra gli attaccanti più bravi a sfruttare il momento”

Spillo a '90esimo minuto' esalta la stagione del bosniaco: "Spesso e volentieri risolve le partite quando sembrano ormai compromesse"

Ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, Alessandro Altobelli esalta la stagione di Edin Dzeko, autore ieri del gol partita al 90' contro il Venezia: "È stato una grande sorpresa, perché quando ha voluto lasciare la Roma per venire all'Inter sapeva che magari non avrebbe avuto il posto da titolare, ma lui si è fatto sempre trovare pronto e inoltre, spesso e volentieri, risolve le partite quando sembrano ormai compromesse. Come quella di ieri in cui non ha fatto una grande gara, ma gli attaccanti non devono fare grandi partite: c'è bisogno che sfruttino il momento giusto e lui in questo è uno dei più bravi", il commento di Spillo.