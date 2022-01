Altobelli: “Dybala è un top player, nel caso dell’Inter sarebbe perfetto”

"Immagino un attacco tutto argentino come prima opzione, con Lautaro davanti e Dybala subito dietro, sarebbe una coppia fantastica" aggiunge Spillo

"Uno come Dybala si prende a prescindere, serva o meno. Nel caso dell’Inter, comunque, sarebbe perfetto, anche se adesso i nerazzurri sono a posto. Dybala però è uno che fa la differenza. non si discute. E’ un giocatore top in Europa ed è giusto che piaccia a ogni squadra che aspira a grandi traguardi". Durante la chiacchierata con La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Alessandro Altobelli commenta così le voci sul presunto interesse dell'Inter per la Joya, ancora lontano dal rinnovo con la Juventus.

"Ormai credo che i tifosi non badino più a queste cose. Credo guardino semplicemente al tipo di giocatore, alle caratteristiche. In generale, i tifosi della Juve sarebbero dispiaciuti di perdere un giocatore forte e quelli nerazzurri contenti per l’arrivo di un campione. Certe rivalità oggi non sono più sentite come una volta. L’esempio è Ibra: dategli una qualsiasi maglia e qualunque tifoso lo osannerà a prescindere da quale squadra arrivi, semplicemente perché è uno che fa la differenza. Non credo più alle bandiere, non esistono da tanto".