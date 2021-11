Altobelli: “Domenica l’Inter dovrà fare la partita che non ha mai fatto”

Spillo su Spalletti: "Spero gli sia riservato il giusto

Intervistato da Radio Marte, Alessandro Altobelli parla così della partita di domenica tra Inter e Napoli: "Come tifoso dell’Inter mi piace anche il Napoli, vorrei che fosse una partita Scudetto per l’Inter ma non lo è. Ha uno svantaggio già di 7 punti con il Napoli, se perde è praticamente tagliata fuori. Per l’Inter è una gara da dentro o fuori, non può permettersi un passo falso. Questo non è un Napoli facile da incontrare, non ha ancora perso in campionato e ha la miglior difesa. Mentre l’Inter ha un grosso problema con le squadre di alta classifica, non ha mai vinto uno scontro diretto. Il Napoli è una grandissima, per fare risultato deve fare la partita che quest’anno non ha ancora mai fatto".