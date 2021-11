Altobelli: “Domenica a San Siro ha vinto l’Inter, non l’ha persa il Napoli”

Spillo sul match di San Siro: "Il Napoli ha avuto davanti una squadra che ha giocato molto bene"

Ospite negli studi dell'emittente campana Canale 8, Alessandro Altobelli ha analizzato così il match di domenica tra Inter e Napoli: "Nella partita che si è disputata domenica a San Siro il Napoli ha avuto davanti una squadra che ha giocato molto bene. L’Inter fino a quel momento non aveva dato il meglio nei big-match e non aveva mai vinto un confronto diretto dei quattro che aveva disputato. Nonostante il miracolo di Samir Handanovic e l’errore di Dries Mertens, dico che non l’ha persa il Napoli ma l’hanno vinta i nerazzurri".