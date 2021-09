Altobelli: “Correa e Lautaro hanno trovato l’intesa. Dzeko mi ricorda Altafini”

Spillo elogia la nuova coppia d'attacco dell'Inter

"Abbiamo capito in fretta perché Inzaghi ha chiesto di avere Correa. Lui è Lautaro sono la grande novità di questo campionato che si è livellato dopo la partenza di campioni come Lukaku e CR7". Lo dice Alessandro Altobelli, campione del mondo ’82 ed ex attaccante dell'Inter colpito dai due argentini: "Quei due sono bravi, veloci, hanno trovato l’intesa in tempi brevissimi dimostrando di poter giocare insieme - sottolinea Spillo a La Gazzetta dello Sport -. In certe partite e contro certi avversari, Inzaghi potrà puntare su un 3-5-2 diciamo così leggero. Ci sta. Dzeko è un grande giocatore, ma ha compiuto 35 anni e potrebbe avere problemi a giocare con continuità. Mi ricorda Altafini, che verso la fine della carriera entrava in campo e aveva la forza di risolvere la partita".