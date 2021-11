Altobelli compie 66 anni, gli auguri dell’Inter al secondo miglior marcatore del club

Campione del mondo nel 1982, in nerazzurro ha conquistato uno scudetto e due Coppe Italia

L'Inter fa gli auguri ad Alessandro 'Spillo' Altobelli nel giorno del suo 66esimo compleanno. "Tanti auguri Alessandro Altobelli! Nato a Sonnino nel 1955 - si legge su Inter.it -, "Spillo" è arrivato all’Inter nel 1977 e nelle 11 stagioni nelle quali ha indossato la maglia nerazzurra ha collezionato 466 presenze e realizzato 209 reti grazie alle quali è diventato il secondo miglior marcatore dell’Inter di sempre dopo Meazza. Campione del mondo nel 1982, in nerazzurro ha conquistato lo scudetto della stagione 1979/80 e due Coppe Italia nel 1977/78 e 1981/82. Il suo nome è tra quelli candidati per la quarta edizione della Hall of Fame.