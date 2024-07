Alessandro Altobelli, intervenuto sulle frequenze de L'Arena, ha parlato del fallimento della Nazionale: "Si potrebbe iniziare a dire che nelle nostre squadre di club ci sono pochi italiani e tanti stranieri. Ma non possiamo dare la colpa agli stranieri: in Italia imparano e ci insegnano qualcosa. Non è da oggi che facciamo figuracce. Negli ultimi 10 anno non siamo stati all’altezza della nostra storia".

Altobelli prosegue: "Ho provato a leggere la nostra formazione: Di Lorenzo del Napoli; Darmian, Bastoni e Barella dell’Inter; Mancini e Cristante della Roma; Fagioli e Chiesa della Juve. Fin qui niente da dire. Poi guardo l’attacco: El Shaarawy, Scamacca, Retegui e capisci che manca qualcosa. Gli altri sono titolari nei nostri migliori club".