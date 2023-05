L'ex nerazzurro Alessandro Altobelli parla così a Inter TV a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia: "Questa è la prima finale, speriamo che vada tutto bene. E poi ce n'è un'altra ancora più importante. Siamo soddisfatti di quello che ha fatto la società, ora dobbiamo raccogliere. Siamo in finale ma non abbiamo ancora vinto. Pochi mesi fa sapevamo di essere forti, abbiamo superato un girone con Barcellona e Bayern, ma non ci aspettavamo di arrivare in finale di Champions.

Io ho fatto tanti anni nell'Inter, 209 gol. Spero da qui a 100 anni di vedere ancora tante partite come questa. Ho avuto la fortuna di giocare con Beccalossi e con Muraro, ci sono attaccanti veramente forti e altruisti e che giocano per la squadra come Lautaro. A me piace tanto il Toro, ma anche Lukaku che sta tornando il giocatore spettacolare che conoscevamo. Siamo tornati ad essere una grande squadra, oggi Big Rom non è titolare ma anche a gara in corso può fare la sua parte".