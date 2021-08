Altafini: “Scudetto, lotta tra Juve e Atalanta. Inter e Milan ora alla pari”

Secondo l'ex attaccante di Juve, Milan e Napoli, i nerazzurri restano indecifrabili: "L'assenza di Lukaku peserà ma Dzeko è ottimo"

Il nuovo Milan è più forte dell'Inter? A questa domanda risponde così José Altafini , intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Direi che per il momento sono alla pari, perché sono convinto che anche l’Inter farà altri acquisti, quindi non si può dare un giudizio definitivo . Però è stato recuperato molto terreno con l’acquisto di Giroud, che sarà molto importante. L’Inter ha perso Lukaku ma Edin Dzeko è ottimo. Vedremo".

L'ex attaccante di Juve, Milan e Napoli ha parlato anche all'Huffington Post della lotta per lo Scudetto: "Sarà un torneo avvincente e affascinante. Occhio all’Atalanta di Gasperini. L’ho vista in amichevole con la Juve a Torino, ha perso 3-1, ma ha dominato. È una formazione imprevedibile, matura, in grado, a questo punto, di puntare decisamente al titolo. Dovrà, ovviamente, fare i conti con i bianconeri, che dispongono della miglior rosa. L’Inter, finora, è una squadra indecifrabile e la partenza di Lukaku si farà sentire. Vedremo cosa succederà sul mercato".