"Calcio italiano? Non lo seguo più, un mio amico mi disse: 'Siccome le donne belle non mi guardano, per ripicca non guardo le brutte'. Questo per dire che voglio vedere solo le partite belle”. Questa è la battuta sarcastica rilasciata da José Altafini ai microfoni di TVPlay. Un breve commento sul campionato italiano però lo rilascia comunque: "L’Inter vince da sola, non ha rivali e ha meritato di vincere il campionato. E’ una squadra che comunque mi piace tanto ed è forte, anche il Milan ha fatto bene anche se non ha vinto nulla. La Juventus? Non penso niente, non voglio commentare questi momenti difficili che sta attraversando”.