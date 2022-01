Allegri: “Solo l’Inter può perdere lo scudetto. Bonucci in Supercoppa? Vediamo”

Il tecnico bianconero: "Nerazzurri nettamente favoriti, noi un passetto alla volta arriviamo"

La Juve non pensa alla clamorosa rimonta scudetto, l'obiettivo più realistico a breve-medio termine resta continuare la scalata in classifica per entrare nelle prime 4. Lo ha spiegato Massimiliano Allegri, stuzzicato durante la conferenza stampa della vigilia del match contro il Napoli: "L'Inter, l'ho detto in tempi non sospetti, è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto. Non me ne voglia Simone (Inzaghi ndr), lo può perdere solo lei. Noi dobbiamo fare un passo alla volta e cercare di vincere la prima partita della stagione. Un passetto alla volta arriviamo".