Allegri sicuro: “A parte l’Inter, le altre si giocano tutto per tre posti”

Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Roma

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma, Massimiliano Allegri fa il punto sul momento bianconero in conferenza stampa: "La squadra non ha problemi irrisolvibili, stiamo lavorando per migliorare la qualità del gioco e la fase realizzativa - dice il tecnico della Juventus -. Su questo dobbiamo lavorare per arrivare in fondo, per entrare nelle prime quattro che è l'obiettivo della stagione. Poi abbiamo la Champions, la Supercoppa, ancora il campionato. Bisogna arrivare con una crescita importante, capire i momenti della partita che è importante. Più si gioca, più c'è esperienza. Sono sereno. Ho sempre detto che a parte l'Inter, le altre squadre si giocano tutto per gli altri tre posti. Anche il Milan sta facendo bene. Vediamo dopo tutti questi scontri diretti dove si arriva".