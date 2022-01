Allegri: “Scudetto, l’Inter resta favorita. La Juve punta ai primi 4 posti”

Il tecnico bianconero: "Milan e Napoli possono competere. Il campo? Improponibile, bravi ad adattarci"

Al termine della sfida contro il Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha chiarito nuovamente quali sono gli obiettivi della squadra bianconera per questa stagione in conferenza stampa: "La corsa Scudetto per noi era difficile dopo l'inizio disastroso. Credo che l'Inter rimanga la favorita, ma non da ora, anche in tempi non sospetti. Milan e Napoli possono competere, noi dobbiamo raggiungere le prime quattro posizioni e dobbiamo farlo un passetto alla volta. Il secondo posto dista sette punti, se noi vinciamo due partite e le altre perdono, si torna a -1".