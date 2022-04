Una delle domande poste in conferenza stampa Massimiliano Allegri riguarda il giudizio su Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo e domani avversario della Juventus. "Non ho la presunzione di dargli consigli - ha esordito l'allenatore della Juventus -. Si è calato molto bene nella realtà Sassuolo, la squadra gioca bene e ha continuato bene il lavoro di De Zerbi mettendoci delle sue cose. Giocano partite molto semplici, con giocatori di ottima qualità. Insieme a Italiano, Thiago Motta è uno dei giovani di prospettiva che può andare ad allenare le prime tre grandi squadre italiane. Questo è un bel segnale, poi è chiaro che da allenare una squadra dove non hai la responsabilità di vincere a una in cui devi vincere non c'entrano più e robe tecniche e tattiche. Vanno sommate altre cose che o hai dentro o non puoi allenare".