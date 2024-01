"Fisicamente stiamo decisamente meglio, la squadra aumenta molto la fase d'intensità nella parte finale. Non è un discorso offensivo o difensivo. Con la palla serve fare bene in fase propositiva, quando non ce l'abbiamo serve difendere bene. Se non prendi da un po' gol è normale che si abbassino le difese immunitarie. Serve rialzarle, altrimenti ti abitui a prenderle come le ultime quattro".

Avverte la pressione dovuta al fatto che la Juve non vince da due anni?

"Quando sei alla Juventus la pressione c'è sempre, lavori per il massimo dei risultati. E' iniziato un percorso importante, la Juve ha dominato per 10 anni in Italia. Un po' di risultati li ha fatti, diciamo. Ci sono anche le altre. Due anni dopo la squadra è cambiata tanto, ci sono tanti giovani. L'ambizione dobbiamo averla, c'è sempre bisogno. Poi ci sono gli avversari. Pensiamo alla Coppa Italia, una vittoria ci porterebbe in semifinale e poi ci tufferemmo in Coppa Italia".