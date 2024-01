"La Coppa Italia inizialmente non interessa a nessuno, ma alla fine è sempre un torneo" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima del match contro la Salernitana, valido per gli ottavi di finale. "Soprattutto alla Juventus dove se pareggi una partita viene una catastrofe. Noi dobbiamo esser bravi a pareggiare il meno possibile e vincere il più possibile" ha poi aggiunto, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe l'allenatore bianconero che poi ha chiarito: "Non penso al campionato, domani c'è la Coppa. Qualsiasi partita va sempre fatta al meglio, col miglior approccio possibile e massimo impegno. Sappiamo benissimo che un risultato, un pareggio dalla Juventus, è diverso dalle altre squadre in Italia. Le pressioni sono diverse, è tutto diverso. Ci sono oneri e onori. Alla Juve è così. È il bello di essere alla Juventus. Vivere che va bene tutto non va bene, noi siamo fortunati".

Chi è la favorita in Coppa Italia?

"In campionato è un percorso diverso giochi 38 partite. In Coppa Italia bisogna vedere, basta guardare cosa è successo nelle partite precedenti a Inter e Napoli. In 38 partite vengono fuori i valori, in Coppa bisogna sempre fare molta attenzione".