Allegri: “Calcio italiano in fase di crescita. Ma ci sono squadre superiori”

Il tecnico juventino invita all'equilibrio: "Qui si passa in un attimo dall'essere risorti al tutto da buttare"

A pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Malmoe, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, viene interpellato da Sky Sport sulle sconfitte di ieri di Inter e Milan e sul bilancio da trarre di questa prima fase di Champions League per le italiane. La risposta del tecnico livornese è diretta: "Fino all'altro ieri sembravamo tornati alla pari, poi il Milan perde col Liverpool una partita non semplice visto che le inglesi col Real Madrid, il Bayern e il Psg è tra le più forti. L'Inter è già agli ottavi, noi ci siamo pure; l'Atalanta spero possa passare. Ma qui si passa in un attimo dall'essere risorti al dover buttare tutto. Stiamo attraversando un momento di crescita, ma in questo momento ci sono squadre di livello superiore e bisogna prenderne atto".