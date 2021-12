Allegri: “Indagini Juve, l’ambiente è sereno. Tanti infortuni? Due anni anomali”

Le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero

Tempo di conferenza stampa per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Genoa. Al timoniere dei bianconeri è stato chiesto come l'ambiente ha reagito alle indagini sull'operato della dirigenza, tra plusvalenze e la presunta "carta Ronaldo". “Per quanto riguarda la serenità dell’ambiente è totale. Bisogna vincere un filotto di partite, per il resto non ho niente da commentare, la società ha fatto comunicati e ha professionisti che si occupano della vicenda".