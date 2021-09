Allegri: “Il calcio inventato dal diavolo. Domini una partita e magari perdi”

Il tecnico della Juve alla vigilia della gara col Milan: "Non vedo squadre che possano schiacciare il campionato"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del super match contro il Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri torna a parlare della corsa per lo Scudetto sottolineando il grande equilibrio che vige tra le squadre di vertice: "Questo è un campionato molto equilibrato dove secondo me non c'è una squadra di valore assoluto che può schiacciarlo. In questo campionato i punti fai presto a perderli, ma credo si possa far presto anche a recuperarli. Noi dobbiamo continuare a lavorare e a fare il percorso che dobbiamo fare, recuperando il terreno che abbiamo perso all'inizio. Il campionato si vince con le piccole perché negli scontri diretti può succedere di tutto. Sicuramente faremo una bella partita, poi il risultato chissà perché come dico sempre il calcio l'ha inventato il diavolo. Ci sono partite che domini, poi una situazione si rovescia e magari pareggi o perdi... Basta vedere il Milan di mercoledì, sembravano in sofferenza e poi da un momento all'altro si sono trovati in vantaggio. Le partite cambiano, ecco perché ci vuole molto equilibrio nei giudizi".