Allegri: “Avevo detto che l’Inter era favorita? Non ci voleva tanto”

Il tecnico della Juventus: "In questi due mesi ci giochiamo la stagione ma tutto passa dalla gara di domani"

Siparietto nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita tra Juventus e Cagliari. Quando un giornalista presente gli ha fatto i complimenti per aver indicato in tempi non sospetti l'Inter come favorita per la conquista del campionato nonostante il passo di Milan e Napoli, il tecnico livornese ha prontamente replicato: "Non ci voleva tanto per capire che fosse favorita... Il 28 febbraio si potrà dire se noi saremo in lotta per il quarto posto oppure no. In questi due mesi ci giochiamo la stagione ma tutto passa dalla gara di domani, altrimenti la vittoria di Bologna si vanifica".