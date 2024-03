Massimiliano Allegri preclude alla Juventus, e forse anche agli altri club italiani, la possibilità di vincere la Champions League col nuovo format che sarà varato la prossima stagione ancora prima di cominciare. Intervistato da The Athletic, il tecnico bianconero spiega qual è il motivo principale: "Ormai è impossibile colmare il divario finanziario tra la Premier League e la Serie A. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione: lavorare sullo sviluppo giovanile e sulla Next Gen. Nuova Champions? È normale che con la riforma sarà difficile vincere, quasi impossibile perché il nuovo formato è come nel tennis e per una delle prime otto sarà difficile non arrivare in finale. Stanno facendo questo per assicurarsi che le prime otto arrivino in finale perché vogliono che sia uno spettacolo".

Allegri si sofferma anche su questa sua seconda esperienza alla Juve, decisamente avara di soddisfazioni dopo i trofei dei primi anni: "Dobbiamo adattarci e capire che i nove scudetti consecutivi sono stati una cosa straordinaria. Non succederà più in Serie A. Ci sono state solo due volte simili nella storia della Juventus: i cinque titoli consecutivi sotto Carlo Carcano e Carlo Bigatto negli anni '30 e i nove consecutivi dal 2012 al 2020. Al di là di questo, la Juventus ha vinto al massimo due volte di fila. I nove scudetti hanno distorto la percezione perché la realtà è diversa. Quando sono tornato mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L'obiettivo era far emergere tre giocatori della Next Gen ogni anno, ridurre il costo degli stipendi e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva".