Potenziale allarme traffico a Milano per il derby d’Italia tra Inter e Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle ore 20.45 davanti a un San Siro ovviamente tutto esaurito: a rischio c'è infatti la mobilità dei tifosi verso l'impianto e all'uscita in quanto è stata confermata l’assemblea indetta dai vigili urbani della città, prevista dalle ore 16 alle ore 24 della stessa domenica, in concomitanza con la partita.

Pertanto, si potrebbe seriamente riproporre la situazione già vista il 14 gennaio prima di Milan-Roma, quando la polizia fu schierata con turni extra per sopperire all’assenza dei vigili. Soluzione, però, che in questa circostanza non è praticabile.