La Roma batte 1-0 il Torino grazie ad un rigore di Paulo Dybala nel primo tempo e vola al terzo posto in classifica, scavalando Milan e Inter in un colpo solo. La squadra nerazzurra ora si trova al quinto posto, a -1 dal Milan e a -2 dalla squadra allenata da José Mourinho. Nell'altra partita con fischio d'inizio alle 18.30 il Verona, dopo essere andato sotto per 1-0 contro il Sassuolo, rimonta nel finale con le reti di Ceccherini e Gaich, conquistando così 3 punti pesantissimi nella lotta salvezza: ora lo Spezia è distante solo quattro punti.