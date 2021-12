Alex Pastor (ex tecnico Dumfries): “Gran lavoratore, migliora nelle difficoltà”

Le parole dell'allenatore che ha avuto tra le sue fila l'ex difensore olandese

Dopo un inizio non privo di difficoltà, Denzel Dumfries si sta prendendo l’Inter. L’esterno olandese, arrivato in estate dal PSV, si è confermato come uno degli uomini più in forma della rosa nerazzurra. I tre gol segnati consecutivamente contro Roma, Salernitana e Torino hanno mostrato una netta crescita da parte dell’esterno che sta sfruttando al meglio l’assenza per infortunio di Darmian. Il suo ex allenatore, Alex Pastor, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in merito alle prestazioni di Dumfries: “Se si trova in una situazione difficile, lui ne esce migliore. Sta crescendo molto bene come esterno nel 3-5-2. Nel 2015 ero allenatore dello Sparta Rotterdam, Dumfries era un difensore e nessuno lo considerava un titolare. Ho detto al mio staff che lui era un titolare per me. Loro mi chiesero perché e io dissi che aveva un grande potenziale e poteva essere un ottimo giocatore per lo Sparta e portare soldi in futuro con una cessione”.