Aldo Serena: “Inter-Juve partita da tripla, lo spettacolo non manca mai”

L'ex attaccante: "Non mi aspetto che Inzaghi giochi come contro lo Sheriff, mi aspetto un'Inter equilibrata"

Intervistato da TuttoJuve.com, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juventus, ha presentato così la gara di domenica: "Questo è un incontro che riserva sempre alti contenuti tecnici, fisici ed anche emotivi. Ciò che non è mai venuto a mancare, anche se a volte non è stata bellissima da vedere, è lo spettacolo, perché sono sempre state sfide combattute. I due allenatori hanno portato pragmatismo, specialmente la Juventus che è più organizzata dal punto di vista difensivo ed è meno frivola. Con Simone Inzaghi, invece, l'Inter è più votata all'attacco, ma non credo giocherà come con lo Sheriff. Me l'aspetto più equilibrata, per questo cercherà di non concedere spazi agli avversari".