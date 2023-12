Aldo Serena offre la sua lettura del match di stasera tra Inter e Bologna ai microfoni del Corriere di Bologna: "Sarà una serata speciale in primis per Thiago Motta, si è affermato in nerazzurro ad altissimo livello. È un tecnico emergente, sulla bocca di tutti, si sta rivelando appetibile agli occhi di molte squadre. Nel Bologna vedo un'energia che non viene dispersa".

Sarà occasione per le seconde linee?

"A questo punto della stagione è un'opportunità per i giocatori sia del Bologna che dell'Inter. Qualche rotazione ci sarà, ma andare avanti cambia le cose. Si sfidano due squadre equilibrate ma che sanno divertire".