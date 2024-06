Il neopromosso Alcione, terza squadra di Milano tra i professionisti dopo la promozione dalla Serie D alla Serie C, non giocherà le sue gare casalinghe all'Arena di Milano insieme all'Inter femminile. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, infatti, gli orange hanno indicato nei documenti d'iscrizione al campionato il campo di Fiorenzuola.