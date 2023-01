Nella giornata di ieri, è stato ufficializzato il passaggio di Carlos Alcaraz dal Racing Avellaneda al Southampton per una somma di 13.650.000 euro, ai quali si aggiunge il 15% dell'eventuale futura rivendita. Una cessione importante per l'Academia, che con la cessione del giovane centrocampista inseguito anche dall'Inter ottiene il suo secondo incasso più alto dal calciomercato in entrata: soltanto con la vendita di Lautaro Martinez proprio ai nerazzurri, il club argentino ha ricavato una somma più importante (25 milioni).