Albertosi: “Milan, poche chance Scudetto. Al derby giochi per vincere”

L'ex di Milan e Cagliari: "L'Inter ha potenzialmente sette punti di vantaggio, i rossoneri devono giocarsi il tutto per tutto"

Intervistato da Tutto Mercato Web, l'ex portiere di Milan e Cagliari Enrico Albertosi esprime il suo scetticismo sulle chance Scudetto dei rossoneri in vista anche del derby: "Quante possibilità ha? Poche se il Milan è quello di ieri sera. Il rischio è che vada come l'anno scorso: ha lottato con l'Inter fino a certo punto poi quando i nerazzurri hanno spinto ancor di più, il Milan non ha avuto la capacità e la possibilità, e non la voglia, di reagire. Il Milan al derby deve giocare per vincere a costo di prendere tre gol; l'Inter deve recuperare una partita e potenzialmente ha 7 punti di vantaggio dunque ora i rossoneri devono giocarsi il tutto per tutto".