Alberto Fontana visse dalla panchina, in qualità di secondo di Francesco Toldo, quel derby del 2003 dove l'Inter fu eliminata dal Milan nella semifinale di Champions League. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere nerazzurro sottolinea come arrivare in finale a Manchester avrebbe cambiato la storia di quella squadra: "Sicuramente. Il 5 maggio con lo scudetto svanito a Roma contro la Lazio, quella semifinale con il Milan… Ti prepari per il 90%, ma poi il 10% è anche casualità. Loro avevano due portieri fenomenali tra Dida e Christian Abbiati: nel momento in cui il primo non gioca e il secondo diventa migliore in campo, ecco una delle piccole cose che decide i destini. Sarebbe cambiato per Hector Cuper e anche per molti giocatori”.

Tiferà Inter questa sera?

"Ho conosciuto Massimo Moratti e credo sia stata una di quelle fortune che il calcio mi ha regalato, una persona seria e gentile che mi è rimasta nel cuore: sono affezionato all’Inter, non avevo rabbia verso nessuno per le tante panchine dietro un Toldo incredibile, perché ero contento che quando non c’era lui non scattava il panico”.

Riconosce somiglianze, vent’anni dopo l’ultimo derby in semifinale?

“Il fatto che il calcio italiano stia bene, le due italiane in corsa lo testimoniano. Nel 2003 tutti volevano venire in Italia perché era il calcio più bello del mondo e c’erano più soldi, oggi a livello economico siamo penalizzati. Questo derby significa che non siamo così lontani dal top anche se il nostro non è il campionato più bello, ma quello più difficile”.

Una previsione?

“Sarà la giocata di un singolo a decidere. Ed è per questo che Mike Maignan mi spaventa: dà sicurezza a tutti anche quando non para. I portieri possono vendere una parata facile per difficile, ma chi lo è stato si accorge quando qualcuno è determinante senza aver bisogno dello spettacolo”.