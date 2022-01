Albertini: “Mercato di gennaio per casi limite o chi spinge per l’addio, come Eriksen”

L'analisi dell'ex centrocampista sulla Gazzetta dello Sport

Il mercato di gennaio passa spesso per essere una finestra di transizione, senza grandi colpi. Ne è convinto anche Demetrio Albertini, oggi intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Ho sempre reputato il mercato di gennaio complicato, perché per centrare i grandi colpi devi individuare casi limite come quello di Ibra due anni fa, o profili in uscita che spingano per partire subito, come accadde per Eriksen all’Inter", dice l'ex centrocampista.