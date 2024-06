Demetrio Albertini ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il matrimonio tra Conte e Napoli, soffermandosi anche sulla prossima lotta scudetto. "Il ritorno di Conte in Italia è una notizia straordinaria. Conte è una garanzia, lo conosciamo tutti. Tra ciò che hai fatto in passato e quello che raggiungerai c'è di mezzo il lavoro, spero possa lavorare come piace a lui", le sue parole.

"L'Inter oggi però sulla carta parte ancora da favorita, chi ha vinto e ha assaggiato il sapore, non è vero che ha la pancia piena. E' tanto bello vincere ma uno vuole vincere sempre. All'Inter c'è stato un cambiamento societario ma la dirigenza è la stessa, l'Inter è la favorita", ha aggiunto l'ex Milan.