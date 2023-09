Il commissario tecnico della Nazionale albanese Sylvinho ha presentato la lista dei giocatori convocati per le partite di settembre contro la Repubblica Ceca e la Polonia, in programma i prossimi 7 e 10 settembre validi per le qualificazioni agli Europei 2024. Ci sono debuttanti come Mirlind Daku e Arbnor Mujë, rientri come quelli di Ivan Balliu, Odise Roshi e Arlind Ajeti, mentre rimane al suo posto Kristjan Asllani, che nonostante il poco impiego con l'Inter rimane imprescindibile nelle scelte del ct dei Kombetare.