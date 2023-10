Prima nel suo girone di qualificazione a Euro 2024 ma con una partita in più, domani l'Albania avrà l'occasione di aumentare il gap dalla più diretta inseguitrice spedendo la Repubblica Ceca a cinque punti di distacco. La gara, insomma, se non è decisiva, poco ci manca. Motivo per cui i dubbi di formazione sono ancora vivi nella testa del ct Sylvinho: "Non abbiamo ancora deciso l'undici titolare, anche se posso dire che è deciso all'80%.

Dobbiamo ancora vedere la condizione dei giocatori e domani decideremo tutto. Magari vedremo Laçi in campo, ma non abbiamo ancora deciso nulla".

Da capire se l'interista Kristjan Asllani verrà confermato dal via, come accaduto nelle ultime uscite della nazionale albanese.