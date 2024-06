Cominciano stasera le prove generali dell'Albania in vista dell'esordio a Euro 2024, contro l'Italia di Luciano Spalletti, in programma sabato 15 giugno. Nella prima amichevole delle due programmate prima della spedizione in terra tedesca, il ct Sylvinho ha deciso di puntare su Kristjan Asllani, che dunque giocherà da titolare il test contro il Liechtenstein.