Torna in campo l'Albania di Sylvinho, impegnata all'Haladas Sportkomplexum contro l'Azerbaigian in un nuovo test di preparazione in vista degli Europei del 2024 dove la squadra rossonera sarà avversaria anche dell'Italia. Il ct brasiliano non rinuncia a Kristjan Asllani, schierato nuovamente titolare. Questa la formazione:

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.