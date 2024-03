Alla vigilia dell'amichevole di Parma contro il Cile, tocca anche al ct albanese Sylvinho presentare il test del Tardini di domani sera: "Domani ci sarà uno stadio pieno di tifosi albanesi e sarà una partita molto bella. Per ora non pensiamo a Euro 2024, ci aspetta il lavoro. Abbiamo detto spesso che non esistono le amichevoli, tutte le partite sono importanti".

Intanto domani sul cammino dell'Albania ci sarà la Roja: "Abbiamo la sfida con il Cile che ha nomi importanti in squadra come Alexis Sanchez, Diaz, Vargas o Perez che è un nuovo giocatore - dice in conferenza stampa -. Non dimentichiamo che il Cile è una squadra che ha partecipato 9 volte alla finale dei Mondiali e 3 volte è arrivata ai quarti di finale. È una squadra abituata a giocare con grandi squadre come Brasile, Italia, Inghilterra. Per me che sono latinoamericano questa partita è speciale e sarà sicuramente una bella emozione, ma con l'Albania è qualcosa di diverso.