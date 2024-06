Tutto facile per l'Albania nella prima delle due prove generali in calendario per preparare Euro 2024: la squadra di Sylvinho, che ha schierato Kristjan Asllani titolare tenendolo in campo per l'intero match, si è imposta con un comodo 3-0 sul Liechtenstein grazie alle reti di Armando Broja, Jasir Asani ed Ernest Muci. Venerdì l'ultimo test contro l'Azerbaigian, a otto giorni dall'esordio nel torneo continentale contro la Nazionale italiana.