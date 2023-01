A margine della conferenza stampa di entrambe le squadre, sempre all'interno del King Fahd Stadium, è intervenuto Hammad Albalawi, General Manager of Strategic Planning and Investments del Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita: “Siamo molto fieri di ospitare la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Per noi è un evento molto importante. Da poco qui si è trasferito Cristiano Ronaldo, abbiamo visto l’importanza per il Qatar di ospitare il Mondiale, vedremo lo sviluppo anche per le nostre Accademie nei prossimi anni. Inter e Milan sono famose in tutto il mondo, l’Arabia Saudita ha dimostrato di essere al livello per poter organizzare un evento di tale portata”.