Al via il Licensing China Expo 2021: c’è anche l’Inter, con la Coppa Scudetto

Suning ha predisposto un box tutto nerazzurro con gadget brandizzati e maglie

C'è anche l'Inter in bella vista al Licensing China Expo 2021, in corso da oggi al 16 luglio a Shanghai. I colori nerazzurri spiccano in un box ad hoc, dove oltre alle maglie da calcio, a gadget brandizzati di ogni tipologia e alla possibilità di chiedere informazioni, c'è in bella mostra anche la Coppa dello Scudetto consegnata lo scorso maggio. Che i visitatori possono vedere da vicino, coinvolgendola magari in un selfie. Per l'occasione, Suning ha coinvolto alcuni partner tecnologici, tra cui spicca in bella evidenza Microsoft.